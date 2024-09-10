Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали и один погиб в результате ночной атаки беспилотников в городе Раменское. Всем пострадавших оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв 10 сентября в Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

Он отметил, что навестил двоих пострадавших в городской больнице. Это 25-летний мужчина по имени Николай, которого зацепило взрывной волной на улице, и ещё один мужчина, оказавшийся почти в эпицентре удара.

Николая госпитализировали с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести, а позже на вертолёте отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Состояние второго мужчины тяжёлое, у него множественные раны, сотрясение мозга и перелом стопы.

«Ещё двое обратились в больницу амбулаторно, помощь им оказана. Обоих отпустили домой», — написал Воробьёв.

Ещё четырёх человек — двоих мужчин и двух женщин — отвезли в больницу в Жуковском. Оба мужчины — им 33 года и 65 лет — отравились дымом и продуктами горения. Женщина в возрасте 52 лет получила перелом стопы, у 31-летней пострадавшей отравление продуктами горения.

Угрозы для жизней пострадавших нет, добавил губернатор.

Ранее он сообщил, что в доме на Спортивном проезде, куда попал один из беспилотников, погибла 46-летняя женщина. После удара в этом доме загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах. Ещё один дрон попал в дом на Высоковольтной улице и повредил квартиру на 9-м этаже.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Московской областью. Всего над российскими регионами перехватили 144 дрона, в том числе 72 в Брянской области, 14 в Курской, 13 в Тульской, 8 в Белгородской, 7 в Калужской, 5 в Воронежской, 4 в Липецкой области и 1 в Орловской.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что летевшие к столице беспилотники сбили над Люберцами, Раменским, Подольском и Домодедово. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в аэропорту Казани вводили ограничения на полёты.