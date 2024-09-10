Москва, 10 сентября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Желание террористической деятельности у киевского режима растёт по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российскими войсками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Михаил Терещенко/ТАСС

«Чем слабее позиции «на земле» у киевского режима, несмотря на ту массированную поддержку деньгами, вооружением, тем больше будет желание вот такого звериного, как они считают, мщения, а на самом деле преступной террористической деятельности», — сказала она.

Дипломат проинформировала, что Россия даст соответствующую политическую оценку атаке Киева на Подмосковье. Российское внешнеполитическое ведомство проведёт ряд работ в международных организациях по данному вопросу, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 10 сентября на подлёте к Москве были поражены два вражеских беспилотника в Раменском городском округе, а также один дрон в небе над Люберцами. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что силы ПВО сбили ещё четыре летевших на Москву беспилотника в Подольском городском округе.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили над девятью регионами России 144 украинских БПЛА.