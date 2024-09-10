Москва, 10 сентября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает показывать свою сущность ночными атаками БПЛА на регионы России. Их никак нельзя ассоциировать с военными действиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Илья Питалев/РИА Новости

«Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 144 беспилотника ВСУ над девятью областями России.

72 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 20 — в Московской области, 14 — в Курской области, 13 — в Тульской области, восемь — над Белгородской областью.

Ещё семь БПЛА было уничтожено над территорией Калужской области, пять — в Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских беспилотников на регионы РФ. Дело возбуждено по факту массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что желание террористической деятельности у киевского режима растёт по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российскими войсками.