Красногорск, 10 сентября, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Прошедшей ночью средства ПВО сбили 14 беспилотников в пяти городских округах Московской области, сообщил 10 сентября глава региона Андрей Воробьёв.

MOD Russia/Global Look Press

«Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее Воробьёв сообщил, что в подмосковном Раменском после атаки беспилотника погибла женщина, ещё два человека пострадали. Повреждены 54 квартиры жилого дома. Региональные и местные власти помогут жильцам пострадавших домов с временным размещением в гостиницах или съёмных квартирах на время восстановительных работ, добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что желание террористической деятельности у киевского режима растёт по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российскими войсками.