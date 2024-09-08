Москва, 8 сентября, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Берлин, прежде всего, обязан делиться с Москвой имеющейся информацией о подрывах газопроводов «Северный поток». Об этом 8 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании диверсии.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Она отметила, что это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между структурами заинтересованных стран.

«Прежде всего, имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией», — приводит её слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября Шольц заявил, что власти Германии сделают всё, чтобы ничего в деле подрыва «Северных потоков» не было утаено, а ответственные были наказаны. При этом он уклонился от ответа на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как стало известно, что Украина была причастна к подрыву трубопроводов.

В августе несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, сообщили о «завершении расследования» подрывов на «Северных потоках». Сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал эту версию попыткой сместить фокус с настоящих виновников теракта.

Захарова 4 сентября заявила, что никаких конкретных результатов расследования теракта на «Северных потоках» западные страны, в частности Германия, до сих пор не предъявили.