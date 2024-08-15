Москва, 16 августа, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Статья американского издания The Wall Street Journal о диверсии Украины на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является попыткой сместить фокус с настоящих виновников теракта. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«Я не знаю, каким человеком нужно быть, чтобы поверить в подобную информацию о возможности кучки пьяных украинских дайверов взорвать «Северный поток», — сказал дипломат во время онлайн-дискуссии в соцсети Х.

По словам Полянского, это очень напоминает попытку отвлечь внимание с настоящих виновников преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовало материал, в котором описывалось возникновение идеи взрыва «Северных потоков». По утверждению авторов, задумка атаковать газопроводы появилась спонтанно в мае 2022 года, во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии. Все последующие договорённости разработчики диверсии заключали в устной форме, чтобы не оставить улик, написали в статье. Согласно материалу, операцию финансировали бизнесмены, а курировал её высокопоставленный генерал.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался комментировать публикацию издания The Wall Street Journal о диверсии Киева на газопроводах «Северный поток» и роли Вашингтона в этих операциях.

Экс-руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Аугуст Ханнинг считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда могли договориться о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его мнению, немецкому правительству следует потребовать от Киева и Варшавы компенсировать убытки.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нити полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.