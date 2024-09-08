Москва, 8 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. У президента Российской Федерации Владимира Путина на следующей неделе запланировано участие в военных учениях, а также совещания с членами правительства и постоянными членами Совета безопасности. Об этом 8 сентября сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

Иван Шилов ИА Регнум

«В президентском плане ряд встреч в рамках председательства России в БРИКС. Приедут делегации из разных стран», — говорилось в анонсе, который опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канал.

Как передавало ИА Регнум, текущая неделя у российского лидера была насыщена официальными поездками. 2 сентября он прибыл в Кызыл. Путин посетил школу №20, построенную в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Глава государства осмотрел учебное заведение и провёл открытый урок «Разговор о важном». Путин также провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы, в ходе которого заявил, что у региона очень большой потенциал.

Далее со 2 по 3 сентября проходил официальный видит российской делегации в Монголию. Российский лидер посетил страну по приглашению президента Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Главы государств провели переговоры в Улан-Баторе, обсудив отношения между двумя странами. Как отметил Путин, кроме экономики и политики, Москва и Улан-Батор ведут эффективную работу по гуманитарным направлениям, включая сферу образования.

Из Монголии Путин направился в Приморский край, где 5 сентября принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства сделал ряд важных заявлений, касающихся внутренней и внешней политики. Он отметил, что российская экономика развивается устойчиво, и назвал Дальний Восток одним из главных факторов укрепления позиции России в мире.