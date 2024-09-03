Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. В Улан-Баторе начались переговоры президента России Владимира Путина, прибывшего в Монголию с официальным двухдневным визитом, и его монгольского коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха.

Софья Сандурская/РИА Новости

Планируется, что главы государств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Ранее 3 сентября Хурэлсух лично встретил Путина на центральной площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе, где расположены резиденции всех главных государственных структур Монголии. У лестницы Государственного дворца российского лидера приветствовали почётный караул и кавалерийский почётный эскорт.

Российский лидер приехал к месту встречи в «Аурусе». Главы государств поприветствовали друг друга рукопожатием и обменялись несколькими репликами.

Как сообщало ИА Регнум, президент России прибыл в Монголию 2 сентября с двухдневным официальным визитом. В рамках поездки Владимир Путин примет участие в мероприятиях по случаю победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол, а также встретится с председателем парламента Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром республики Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Визит Путина в Монголию продлится с 2 по 3 сентября. Затем российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.