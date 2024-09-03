Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 09:58 — ИА Регнум. В ходе переговоров в Улан-Баторе президент России Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом отношения между двумя странами.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Переговоры глав двух государств состоялись в юрте в здании Государственного дворца в столице Монголии.

«Действительно, отношения Российской Федерации и Монголии развиваются по всем направлениям», — заявил Путин.

Он уточнил, что кроме экономики и политики, в которых идёт активно сотрудничество Москвы и Улан-Батора, стороны ведут эффективную работу по гуманитарным направлениям, включая сферу образования.

Российский лидер отметил, что межправкомиссия России и Монголии активно работает, и указал на то, что уже имеются результаты этой работы.

«Мы сегодня в ходе работы, безусловно, вернёмся к основным направлениям нашего взаимодействия в экономике», — добавил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Москве и Улан-Батору удалось выйти на траекторию роста торговых отношений и торгового оборота, невзирая ни на какие трудности, включая пандемию коронавируса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 сентября в Улан-Баторе начались переговоры президентов России и Монголии. По их итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов. Перед этим Хурэлсух лично встретил Путина на центральной площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе, на которой расположены резиденции всех главных государственных структур Монголии.

В ходе встречи президент Монголии принял предложение Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая состоится в Казани в октябре. Президент России также пригласил Хурэлсуха посетить Москву.