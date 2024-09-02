Кызыл, 2 сентября, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл 2 сентября открытый урок «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Глава государства отметил, что новая школа впечатляет, она современная и соответствует всем российским стандартам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3912980" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин провел урок Разговор о важном в кызылской школе №20

«Так что вас с новосельем!» — обратился он к учащимся.

Путин подчеркнул, что преподавательский состав учебного заведения соответствует сегодняшним требованиям.

Один из учащихся рассказал президенту, что копит деньги на покупку мотоцикла и что немного ездил на квадроцикле. Президент назвал эти виды транспорта опасными и посоветовал мальчику в будущем купить автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 сентября прибыл с рабочей поездкой в Кызыл. Он посетил школу №20, построенную в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Президент осмотрел учебное заведение.

Президент, находясь в Кызыле, заявил, что внутренний туризм в России развивается огромными темпами. Он назвал природу Тывы очень красивой и заявил, что туризм — одна из «фишек» региона.