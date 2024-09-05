Владивосток, 5 сентября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Экономика России, безусловно, развивается устойчиво. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил президент России Владимир Путин.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава государства указал на необходимость стремиться к новым рубежам.

«Надо всё время стремиться к достижению новых рубежей. Всё хорошо никогда не бывает. Но в целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво», ― сказал российский лидер.

Путин добавил, что рост ВВП России в 2024 году, скорее всего, превысит результаты 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский лидер сообщил, что на сегодняшний день экономика России занимает уже четвёртое место в мире. Он отметил, что сегодня экономика КНР по паритету покупательной способности является первой в мире, обогнав экономику США, и разрыв между ними с годами только увеличивается. На третьем месте идёт Индия.

Согласно данным стран — членов «Большой двадцатки» (G20), Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения (2076 долларов). Также в неё вошли Индия (1316 долларов на человека) и Индонезия (1747 долларов).

26 августа на совещании по экономическим вопросам президент РФ заявил, что российская экономика, как и в прошлом году, растёт хорошими темпами. Он уточнил, что в первом полугодии валовый внутренний продукт прибавил 4,6%, при этом безработица остаётся на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 1 сентября, что экономический потенциал России оказался даже больше, чем ожидалось. По его словам, об этом говорят темпы экономического развития и военная мобилизация экономики.