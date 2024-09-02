Кызыл, 2 сентября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

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Глава государства отметил, что встреча проходит накануне значимой даты — 80-летия с момента вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР.

«Патриотический настрой тувинцев <…> является до сих пор главной движущей силой развития республики и играет существенную роль в том состоянии межнационального и межконфессионального устройства, которым гордится наша страна и который создаёт основу нашей государственности. Я хочу всех поздравить с этим замечательным юбилеем», — сказал он.

Путин добавил, что Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой, там находится одно из крупнейших в России месторождений лития. По его словам, добыча этого металла является стратегически важным вопросом, от решения которого во многом зависит эффективность программ импортозамещения, обеспечения технологической независимости.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913014" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы

Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 сентября прибыл с рабочей поездкой в Кызыл. Он посетил школу № 20, построенную в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Президент осмотрел учебное заведение.

Находясь в Кызыле, глава государства заявил, что внутренний туризм в России развивается огромными темпами. Он назвал природу Тывы очень красивой и заявил, что туризм — одна из фишек региона.

В рамках открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 в Кызыле Путин отметил, что участие в специальной военной операции принимают около 10 тыс. жителей Тывы. По словам главы государства, это свидетельствует о том, что традиции предков по особому отношению к Отечеству живы. Он также назвал такое явление блестящим примером патриотизма.