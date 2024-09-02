Путин начал совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы
Кызыл, 2 сентября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начал совещание по вопросам социально-экономического развития Тывы. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что встреча проходит накануне значимой даты — 80-летия с момента вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР.
«Патриотический настрой тувинцев <…> является до сих пор главной движущей силой развития республики и играет существенную роль в том состоянии межнационального и межконфессионального устройства, которым гордится наша страна и который создаёт основу нашей государственности. Я хочу всех поздравить с этим замечательным юбилеем», — сказал он.
Путин добавил, что Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой, там находится одно из крупнейших в России месторождений лития. По его словам, добыча этого металла является стратегически важным вопросом, от решения которого во многом зависит эффективность программ импортозамещения, обеспечения технологической независимости.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 2 сентября прибыл с рабочей поездкой в Кызыл. Он посетил школу № 20, построенную в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Президент осмотрел учебное заведение.
Находясь в Кызыле, глава государства заявил, что внутренний туризм в России развивается огромными темпами. Он назвал природу Тывы очень красивой и заявил, что туризм — одна из фишек региона.
В рамках открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 в Кызыле Путин отметил, что участие в специальной военной операции принимают около 10 тыс. жителей Тывы. По словам главы государства, это свидетельствует о том, что традиции предков по особому отношению к Отечеству живы. Он также назвал такое явление блестящим примером патриотизма.