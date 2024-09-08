Москва, 8 сентября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Следствие предъявило фигурантам дела о поставках некачественных сухпайков для Вооружённых сил РФ Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко обвинение в новой редакции. Об этом 8 сентября сообщил источник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

В день задержания им предъявили обвинение по статье «Присвоение и Растрата» (ч. 4 ст. 160 УК).

«Позже обоим предъявили обвинение в новой редакции», — сообщил в беседе с «РИА Новости» собеседник.

О других деталях не сообщается. Ковалевичу и Михайленко вменяют хищение чужого имущества в особо крупном размере, совершённое организованной группой.

Ранее оба фигуранта заявили о несогласии с обвинениями. Согласно материалам дела, защита Ковалевича указала, что суд оставил без проверки обоснованность подозрения следствия в его причастности к совершению преступления. Защита Михайленко также сообщила, что он не признаёт вину, и указала на положительные характеристики обвиняемого. Суд оставил обвиняемых под стражей.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело о сухпайках для армии расследуется по ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). В состав преступной группы, под видом обеспечения военных индивидуальными рационами питания присвоившей денежные средства Минобороны, входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

В апреле Басманный суд города Москвы арестовал троих членов совета директоров Грязинского пищевого комбината: Михайленко, Ковалевича и Эльвиру Смирнову. В июле стало известно о задержании бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение ведомства. Его отправили под арест в следственный изолятор №2 («Лефортово»). На имущество и банковские счета генерала наложили обеспечительные меры.

Также в уголовном деле о поставках некачественных сухпайков фигурирует АО «Военторг». Организацию подозревают в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».

Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признано Министерство обороны. Общая сумма ущерба оценивается в 1,3 млрд рублей.