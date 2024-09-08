Москва, 8 сентября, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Валерий Ковалевич и Александр Михайленко, обвиняемые по уголовному делу о поставках некачественных сухпайков по завышенным ценам в Вооружённые силы России, заявили о несогласии с обвинениями. Об этом 8 сентября сообщила «Газета.Ru».

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Согласно материалам дела, защита Ковалевича заявила, что суд оставил без проверки обоснованность подозрения следствия в его причастности к совершению преступления.

Защита Михайленко также сообщила, что он не признаёт вину, и указала на положительные характеристики обвиняемого.

Суд оставил обвиняемых под стражей.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о поставках некачественных сухпайков по завышенным ценам в Вооружённые силы РФ потерпевшей стороной признано Министерство обороны. Общая сумма ущерба оценивается в 1,3 млрд рублей.

Уголовное дело о сухпайках для армии расследуется по ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»). В состав преступной группы, под видом обеспечения военных индивидуальными рационами питания присвоившей денежные средства Минобороны, входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

В апреле Басманный суд города Москвы арестовал троих членов совета директоров «Грязинского пищевого комбината»: Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. В июле стало известно о задержании бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение ведомства. Его отправили под арест в следственный изолятор №2 («Лефортово»).

Также в уголовном деле о поставках некачественных сухпайков фигурирует АО «Военторг». Организацию подозревают в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».