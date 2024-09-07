Буэнос-Айрес, 7 сентября, 2024, 04:06 — ИА Регнум. К прокурору Международного уголовного суда (МУС) с просьбой выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро обратились власти Аргентины. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба МИД южноамериканской республики.

Joka Madruga Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«На фоне ухудшения ситуации в Венесуэле после 28 июля и совершения новых деяний, которые можно рассматривать как преступления против человечности, Аргентина настоятельно призывает прокурора Международного уголовного суда обратиться в палату предварительного производства с просьбой выдать ордер на арест Николаса Мадуро», — уточняется в сообщении.

Кроме того, Аргентина призвала МУС выдать ещё несколько ордеров на арест ряда руководителей правительства Венесуэлы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро, руководивший страной два срока подряд, был объявлен победителем на президентских выборах. Оппозиция отказалась признать победу Мадуро, после чего в Каракасе начались протесты.

Ряд государств Латинской Америки, включая Аргентину, потребовали полного пересмотра результатов голосования. Аргентинский президент Хавьер Милей не признал победу Мадуро и заявил, что итоги подсчётов говорят о победе оппозиции.

Законодатели США и ЕС предупредили президента Венесуэлы Николаса Мадуро о наступлении «ответственности» за «украденные голоса избирателей», если он не покинет пост. США считают победителем президентских выборов в Венесуэле одного из лидеров оппозиции — Эдмундо Гонсалеса, говорится в опубликованном 1 августа заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что протесты вызваны нежеланием оппозиции смириться с поражением, и призвал противников действующей власти признать итоги выборов.