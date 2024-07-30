Москва, 30 июля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Протесты в Венесуэле наблюдаются из-за нежелания оппозиции смириться с поражением, заявил 30 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Jeampier Arguinzones/Global Look Press

«Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать, должна поздравить победителей этих выборов», — сказал Песков, комментируя беспорядки в Венесуэле.

Представитель Кремля подчеркнул, что третьи страны не должны подогревать попытки дестабилизировать ситуацию в Боливарианской республике. По его словам, важно, чтобы она была свободна от вмешательства извне.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем на президентских выборах. Его переизбрали на третий срок. Оппозиция отказалась признать победу Мадуро, на следующий день в Каракасе начались протесты. По данным минобороны, 29 июля в ходе беспорядков пострадали больше 20 военных, некоторые получили огнестрельные ранения.

Российское посольство в Каракасе обеспечило защиту наблюдателям за выборами в Венесуэле, которые не смогли добраться до гостиницы из-за беспорядков, рассказал член делегации Совета Федерации, депутат Государственной думы Алексей Волоцков. По его мнению, протесты финансируются из США. В них вовлекают молодых, хулигански настроенных людей, которые стремятся устроить разгром, «что-то разбить и вытащить», отметил он.