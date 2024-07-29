Каракас, 29 июля, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Действующий глава Венесуэлы и претендент на пост президента Николас Мадуро побеждает на выборах. Об этом 28 июля сообщил председатель Национального избирательного совета Боливарианской Республики Элвис Аморосо на брифинге наблюдателям и журналистам. Его слова процитировал телеканал Venezolana de Televisión.

Li Muzi/Global Look Press Николас Мадуро

«После подсчета 80% бюллетеней Николас Мадуро избирается президентом Боливарианской Республики Венесуэла на свой третий срок с общим числом более 5,15 млн голосов, что эквивалентно 51,20%», — уточнил Аморосо.

Кроме того, Аморосо привёл предварительные результаты голосования. Всего в выборах главы Венесуэлы приняли участие 59% избирателей. Основной конкурент Мадуро, кандидат от оппозиционного альянса «Единая демократическая платформа» Эдмундо Гонсалес получил более 4,44 млн голосов, или 44,2%. За остальных восемь кандидатов проголосовали в целом всего 4,6% избирателей.

Власти отметили, что люди голосовали на выборах свободно и законно.

Мадуро поздравили с победой президент Боливии Луис Арсе и президент Кубы Мигель Диас-Канель, который подтвердил солидарность народа Кубы с народом Венесуэлы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Аргентины Хавьер Милей не признал победу Мадуро на выборах в Венесуэле. При этом на момент заявления аргентинского лидера официальные данные по итогам подсчёта голосов избирателей представлены не были.

Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро намекнул на его победу, предложив дождаться официальных данных Национального избирательного совета (CNE), так как нужно уважать законы Венесуэлы и её конституцию.

Руководитель предвыборного штаба Николаса Мадуро, спикер парламента Хорхе Родригес поблагодарил граждан за голосование и отметил, что не может озвучить результат, но о нём можно догадаться по счастливым лицам членов предвыборного штаба.

В конце июня Мадуро заявил, что в стране существует риск государственного переворота. Опасность исходит от правой оппозиции. По словам президента, из десяти кандидатов в президенты двое — Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес — отказались подписывать с другими кандидатами соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих выборов.

Мадуро назвал Гонсалеса и Маркеса марионетками олигархии и указал, что эти политики после выборов заявят о подлоге, чтобы дискредитировать итоги голосования.