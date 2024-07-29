Москва, 29 июля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Поздравительная телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Pedro Rances Mattey/Global Look Press Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Уважаемый господин Мадуро, дорогой Николас, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в телеграмме.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнёрства. Российский лидер выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента и дальше будет способствовать поступательному развитию двусторонних отношений по всем направлениям.

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