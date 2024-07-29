Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы
Москва, 29 июля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Поздравительная телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Мадуро, дорогой Николас, примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в телеграмме.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнёрства. Российский лидер выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента и дальше будет способствовать поступательному развитию двусторонних отношений по всем направлениям.
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