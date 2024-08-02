Вашингтон, 2 августа, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Администрация США считает победителем президентских выборов в Венесуэле одного из лидеров оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутию, говорится в опубликованном 1 августа заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press Эдмундо Гонсалес Уррутия

«Неоспоримые доказательства» указывают, что именно Гонсалес получил больше всего голосов на выборах, которые состоялись в Венесуэле 28 июля, подчеркнул Блинкен.

«Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса с успешной кампанией», — заявил глава Госдепа.

Он призвал стороны в Венесуэле приступить к обсуждению «уважительной, мирной передачи полномочий» в соответствии с законами страны и волей венесуэльцев.

Как сообщало ИА Регнум, действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро, руководивший страной два срока подряд, был объявлен победителем на президентских выборах. Оппозиция отказалась признать победу Мадуро, после чего в Каракасе начались протесты.

Ряд государств Латинской Америки, включая Аргентину, потребовали полного пересмотра результатов голосования. Аргентинский президент Хавьер Милей не признал победу Мадуро и заявил, что итоги подсчётов говорят о победе оппозиции.

Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что протесты вызваны нежеланием оппозиции смириться с поражением, и призвал противников действующей власти признать итоги выборов.

Член делегации Совета Федерации, депутат Государственной думы Алексей Волоцков заявил, что протесты финансируются из США. В них вовлекают молодых, хулигански настроенных людей, которые стремятся устроить разгром, «что-то разбить и вытащить», отметил он.