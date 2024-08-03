Вашингтон, 3 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Законодатели США и ЕС предупредили президента Венесуэлы Николаса Мадуро о наступлении «ответственности», если он не покинет пост. Совместное заявление законодателей было опубликовано на сайте Конгресса США.

TASS /dpa/picture-alliance Николас Мадуро

«Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских граждан и решит украсть результаты ещё одних выборов», — сказано в заявлении.

По утверждению законодателей, Мадуро якобы фальсифицировал результаты выборов в стране.

Как передавало ИА Регнум, действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро, руководивший страной два срока подряд, был объявлен победителем на президентских выборах. Оппозиция отказалась признать победу Мадуро, после чего в Каракасе начались протесты.

Ряд государств Латинской Америки, включая Аргентину, потребовали полного пересмотра результатов голосования. Аргентинский президент Хавьер Милей не признал победу Мадуро и заявил, что итоги подсчётов говорят о победе оппозиции.

США считают победителем президентских выборов в Венесуэле одного из лидеров оппозиции — Эдмундо Гонсалеса, говорится в опубликованном 1 августа заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что протесты вызваны нежеланием оппозиции смириться с поражением, и призвал противников действующей власти признать итоги выборов.

Член делегации Совета Федерации, депутат Государственной думы Алексей Волоцков заявил, что протесты финансируются из США. В них вовлекают молодых, хулигански настроенных людей, которые стремятся устроить разгром, «что-то разбить и вытащить», отметил он.