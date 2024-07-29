Буэнос-Айрес, 29 июля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Победу на президентских выборах в Венесуэле действующего лидера страны Николаса Мадуро не признал глава Аргентины Хавьер Милей. Об этом политик сообщил 28 июля в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей

«Данные свидетельствуют о победе оппозиции… Аргентина не признает обман и надеется, что Вооруженные силы защитят демократию и волю народа», — написал Милей.

При этом официальные данные по итогам подсчёта голосов избирателей на настоящий момент представлены не были.

Ранее ИА Регнум сообщало, что штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро намекнул на его победу, предложив дождаться официальных данных Национального избирательного совета (CNE), так как нужно уважать законы Венесуэлы и её конституцию.

Руководитель предвыборного штаба Николаса Мадуро, спикер парламента Хорхе Родригес поблагодарил граждан за голосование и отметил, что не может озвучить результат, но о нём можно догадаться по счастливым лицам членов предвыборного штаба.

В Венесуэле 28 июля прошли выборы президента. На президентское кресло претендуют действующий глава государства Николас Мадуро, баллотирующийся на третий срок и поддерживаемый «Большим патриотическим полюсом Симона Боливара», экс-дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутия, поддерживаемый оппозиционным альянсом «Единая демократическая платформа», и ещё восемь кандидатов.

В конце июня Мадуро заявил, что в стране существует риск государственного переворота. Опасность исходит от правой оппозиции. По словам президента, из десяти кандидатов в президенты двое — Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес — отказались подписывать с другими кандидатами соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих выборов.

Мадуро назвал Гонсалеса и Маркеса марионетками олигархии и указал, что эти политики после выборов заявят о подлоге, чтобы дискредитировать итоги голосования.