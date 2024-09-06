Владивосток, 6 сентября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Со временем руководство США может отказаться от политики использования России в качестве инструмента политической борьбы, заявил 6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Юрий Смитюк/ТАСС

«И как раз президент [Владимир Путин] и говорил, что, может быть, и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности — использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 6 сентября на ВЭФ заявил, что Москва хотела бы, чтобы президентские выборы в США выиграла кандидат от Демпартии Камала Харрис. Раньше фаворитом Москвы был действующий президент США Джо Байден, но его сняли с предвыборной кампании, иронически отметил российский лидер.

Он обратил внимание на заразительный смех Харрис. Так может смеяться человек, у которого всё хорошо, отметил президент России. Если это действительно так, то, возможно, она не станет продолжать политику экс-президента США Дональда Трампа, который ввёл против России очень много санкций, отметил Путин. Он добавил, что выбор лидера остаётся за американским народом.

Комментируя слова Путина, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал его высказывания «политическим троллингом». Песков с иронией заявил, что теперь каждый должен будет полюбить смех Харрис.