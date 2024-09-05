Владивосток, 5 сентября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Действующего президента США Джо Байдена фактически «сняли» с предвыборной гонки в этой стране. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

«Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу [вице-президента США Камалу] Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем её поддерживать», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что выбирать нового президента США будет американский народ, а Россия отнесётся к его выбору с уважением.

Путин напомнил, что экс-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп в своё время ввел против России огромное число санкций, добавив, что Москва рассчитывает на то, что Харрис воздержится от действий подобного рода.

Президент РФ также отметил, что давно не созванивался с лидерами Европы и США, однако подчеркнул, что не Россия отказалась от таких контактов.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 21 июля заявил, что выходит из гонки, но при этом намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Глава Белого дома пояснил, что не стал бороться с Трампом за победу «в интересах партии и страны». Он также призвал демократов поддержать на выборах кандидатуру вице-президента США.

Харрис 23 августа официально объявила о согласии баллотироваться на пост президента США. Она стала первой в истории США женщиной афроамериканского и азиатского происхождения, выдвинувшей свою кандидатуру на пост главы государства от крупной политической партии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября заявил, что на выборах в США победит кандидат, которого изберёт американский народ. Россия может лишь наблюдать за ходом голосования, добавил представитель Кремля.