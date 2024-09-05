Москва, 5 сентября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Суд арестовал загородный дом и подсобные строения бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

РИА Новости / Григорий Сысоев

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя ГВСУ СКР о наложении ареста на имущество бывшего заместителя Министра обороны России Павла Попова», — указано в Telegram-канале ведомства.

Уточнялось, что также были арестованы принадлежащие заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиру Шестерову иномарки и мотоцикл «Харлей-Дэвидсон».

Как сообщало ИА Регнум, Попова задержали 29 августа, 235-й гарнизонный военный суд заключил его под стражу до 29 октября. С 2021 по 2024 год экс-замминистра отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот». Сумма хищений при государственных закупках в парке составила более 40 млн рублей.

4 сентября Попову предъявили официальное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») на сумму 30 млн рублей. Военный вину не признал. В состав организованной группы, в которой действовал Попов, также входили Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

Правоохранители 5 августа задержали Шестерова и Ахмедова по делу о мошенничестве. Позднее в этот же день суд отправил под арест Ахмедова на время следствия. Шестерова арестовали 8 августа.