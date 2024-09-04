Москва, 4 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе спецоперации нанесли групповой удар высокоточным оружием с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников по объектам военно-промышленного комплекса Украины во Львове. Об этом в среду, 3 сентября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

United Aircraft Corporation/Global Look Press

Он сообщил, что на атакованных предприятиях производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения для украинской армии.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул Конашенков.

Он рассказал о нанесении российскими войсками высокоточного удара по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Там иностранные инструкторы готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы для всех соединений и воинских частей ВСУ, а также операторов БПЛА, с помощью которых украинские боевики атакуют гражданские объекты на российской территории.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября минобороны Украины заявило, что в ходе удара по военному центру в Полтаве погибли десятки военнослужащих, а также сотни получили ранения. Российский военный источник сообщил, что в ходе удара погибли и были ранены более 300 боевиков, в том числе иностранные инструкторы.

2 сентября российские войска нанесли группой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, а также пунктам размещения националистических формирований и иностранных наёмников. В том числе ВС РФ поразили предприятия, на которых для ВСУ производили авиатехнику, ракетное вооружение и беспилотники.

Российские войска также за неделю с 24 по 30 августа нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам, работавшим на обеспечение ВСУ. Были уничтожены критически важные объекты энергетики, склады горючего, арсеналы авиационных боеприпасов и артиллерийских снарядов, а также инфраструктура военных аэродромов.