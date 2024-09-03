Полтава, Украина, 3 сентября, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Десятки военнослужащих украинской армии погибли в результате удара по военному институту связи в Полтаве, сообщили во вторник, 3 сентября, в Сухопутных войсках ВСУ.

Государственная пограничная служба Украины

«Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших собратьев и сестер, военнослужащих», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале сухопутных войск.

Как передавало ИА Регнум, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее в этот же день сообщил, что удар по военному училищу украинских формирований, где готовят специалистов по радиолокационным станциям и радиоэлектронной борьбе, был нанесён в момент построения, в котором принимало участие свыше 500 украинских бойцов.

Тогда же бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) сообщил о «десятках погибших и 600 раненых» в результате ракетного удара.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал гибель 41 украинского боевика в результате удара по военному училищу в Полтаве. Он также заявил о как минимум 180 раненых и частичном разрушении одного из зданий «Института связи».