Москва, 4 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, ликвидированы в результате высокоточного удара по учебно-тренировочному центру Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Об этом сообщил источник в военной сфере.

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«В результате ракетного удара убиты и ранены свыше 300 украинских боевиков. Однозначно среди них были иностранные инструкторы», — приводит ТАСС слова источника.

Он добавил, что удар нанесли ракетами «Искандер-М», обрушились перекрытия трёх этажей и крыша здания.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября Министерство обороны РФ подтвердило, что по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве был нанесён высокоточный удар. Под руководством иностранных инструкторов там велась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей ВСУ, а также операторов дронов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории РФ.

Американская газета The New York Times написала, что удар по центру ВСУ в Полтаве стал деморализующим для украинской армии на фоне военных неудач в Донбассе. По словам авторов, Россия в очередной раз продемонстрировала свою превосходящую огневую мощь.

Британская газета The Times назвала этот удар одним из самых страшных с момента начала конфликта на Украине.