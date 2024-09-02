Москва, 2 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, сообщил 2 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Бойцы ВС России применили высокоточное оружие большой дальности и дроны. Удар был нанесён по заводам, на которых производят и ремонтируют авиатехнику и ракетное вооружение ВСУ, осуществляют сборку и хранение беспилотников. Также российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников.

«Все назначенные объекты поражены», — сообщил представитель Минобороны.

Конашенков также сообщил об освобождении группировкой российских войск «Центр» села Скучного в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ уничтожили в районе Новая Сечь в Сумской области дивизион ЗРК «Бук-М1» ВСУ. Как уточнили в Минобороны, позиция зенитного ракетного комплекса была замаскирована, но разведка обнаружила её. Российские бойцы нанесли ракетный удар, средства объективного контроля подтвердили уничтожение цели.