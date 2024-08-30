Москва, 30 августа, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в течение недели нанесли массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием, ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины, сообщило 30 августа Министерство обороны.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Поражались критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры противника, склады горючего, арсеналы поставленных западными странами авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов, сказано в сообщении.

«Кроме того, поражались цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников», — отметило Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, также 30 августа ведомство проинформировало об освобождении населённого пункта Константиновка в ДНР. Всего за неделю в зоне СВО было освобождено семь населённых пунктов.

Потери ВСУ в указанный период составили до 16 910 человек. В плен российским войскам сдались 58 бойцов ВСУ. Российские средства ПВО за неделю сбили самолёт Миг-29, три ракеты ATACMS и четыре ракеты «Точка-У».

26 августа Минобороны проинформировало, что ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены.

Объектами удара ВС РФ утром 26 августа стали электроподстанции в девяти регионах Украины, проинформировало ведомство позднее. В результате удара отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения, отмечалось в заявлении. В ходе удара также поражались газокомпрессорные станции, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины, и места хранения авиационных средств поражения, переданных Киеву западными странами.

Целью удара было снижение боевого потенциала ВСУ, материального и человеческого резерва, а также морально-психологическое воздействие на противника, отмечал в беседе с ИА Регнум эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.