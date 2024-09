Москва, 4 сентября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударили высокоточным оружием по учебно-тренировочному центру украинских формирований на территории Полтавы. Об этом 4 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён высокоточный удар по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава», — сказал он.

Конашенков уточнил, что в этом тренировочном центре иностранные инструкторы готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы украинских формирований, а также операторов дронов, которые принимают участие в нанесении ударов по гражданским объектам на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 сентября источник в военной сфере рассказал, что ударом по учебно-тренировочному центру Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтаве было ликвидировано свыше 300 украинских боевиков, включая зарубежных инструкторов. По его словам, для удара использовали ракеты «Искандер-М», в результате него обрушились перекрытия трёх этажей и крыша здания.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 3 сентября сообщил о ракетном ударе российской армии по военному училищу украинских формирований в Полтаве. Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский признал гибель 41 украинского бойца в результате удара по военному училищу в Полтаве и заявил о как минимум 180 раненных.

Американская газета The New York Times 3 сентября написала, что удар по центру ВСУ в Полтаве стал деморализующим для украинской армии на фоне военных провалов в Донбассе. А британская газета The Times назвала этот удар одним из самых страшных с момента начала украинского конфликта.