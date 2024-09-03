Киев, 3 сентября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о гибели 41 военного в результате удара по военному училищу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтаве.

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В видеообращении, размещённом в Telegram-канале, Зеленский заявил, что ещё более 180 военных получили ранения. По его словам, также произошло частичное разрушение одного из зданий «Института связи».

Ранее, 3 сентября, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли ракетный удар по военному училищу ВСУ в Полтаве. По его словам, там готовили специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) для украинской армии. Рогов уточнил, что это произошло в момент построения, в котором принимало участие свыше полутысячи украинских военных. Потери противника исчисляются сотнями.

Минобороны России пока не сообщало о ракетном ударе по Полтавскому военному училищу ВСУ.