Вашингтон, 4 сентября, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Удар по тренировочному центру в Полтаве стал деморализующим для Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фоне их военных неудач в Донбассе. Об этом 3 сентября написала американская газета New York Times.

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«Удар (по институту связи в Полтаве. — Прим. ред.) стал деморализующим для Украины в тот момент, когда её силы отступают под ударами российских военных на главном фронте в Донбассе», — говорится в публикации.

По словам авторов материала, нанесение ракетного удара по военному институту в Полтаве стало одним из самых мощных ударов армии России, в очередной раз продемонстрировав её превосходящую огневую мощь.

Отмечается, что на этом фоне вторжение украинских формирований в Курскую область всё ещё не принесло Киеву результата, так как российские военные не сняли резервы с линии фронта в Донбассе.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о ракетном ударе российских военных по военному училищу украинских формирований в Полтаве в момент построения, в котором принимало участие свыше 500 бойцов. В центре готовят специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский признал гибель 41 украинского боевика в результате удара по военному училищу в Полтаве. Он также заявил о как минимум 180 раненных и частичном разрушении одного из зданий «Института связи».

В Сухопутных войсках ВСУ вечером 3 сентября признали гибель десятков украинских военных при ударе в Полтаве, а экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) сообщил о «десятках погибших и 600 раненых» в результате ракетного удара.

Британская газета The Times позднее назвала этот удар одним из самых страшных с момента начала конфликта на Украине. Журналисты издания уточнили, что под завалами в Полтаве на тот момент находилось неизвестное количество украинских бойцов.