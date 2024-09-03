Лондон, 3 сентября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Удар российских военных по учебно-тренировочному центру войск связи Вооружённых Сил Украины (ВСУ) в Полтаве стал одним из самых страшных с момента начала конфликта. Об этом 3 сентября написала газета The Times.

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«Более 200 человек получили ранения в результате одного из самых сильных авиаударов», — говорится в статье.

Отмечается, что остаётся неизвестным количество человек, которые оказались под завалами.

Как передавало ИА Регнум, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 3 сентября сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по военному училищу в Полтаве. По его информации, ВС РФ накрыли военных, которых готовили для работы по направлениям РЛС и РЭБ, потери врага исчисляются сотнями.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в ходе удара по полтавскому центру ВСУ погибли десятки военных, ещё около 600 получили ранения. Политик обвинил в произошедшем командование, допустившее массовое построение в одном месте.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил атаку на центр в Полтаве. Он заявил о гибели 41 военнослужащего, ещё более 180 бойцов ВСУ получили ранения. Также ударом было частично разрушено одно из зданий комплекса.