Рогов сообщил о ракетном ударе по военному училищу ВСУ в Полтаве
Москва, 3 сентября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ракетный удар по военному училищу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтаве, которое готовит специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) для украинской армии. Об этом 3 сентября сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза К. С. Москаленко специализировалось на подготовке личного состава <…> по направлениям РЛС и РЭБ. Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом», — написал Рогов в Telegram-канале.
По словам Рогова, это произошло в момент построения, в котором принимало участие свыше полутысячи украинских военных. Потери противника исчисляются сотнями, уточнил он.
Министерство обороны России пока не сообщало о ракетном ударе по Полтавскому военному училищу ВСУ.
Как сообщало 2 сентября ИА Регнум, российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в районах 14 населённых пунктов в Сумской области. В Минобороны РФ уточнили, что удары нанесли по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов украинской армии.
Российское оборонное ведомство 3 сентября сообщило, что морпехи Черноморского флота (ЧФ) остановили продвижение колонны ВСУ в приграничном районе Курской области. Военнослужащие морской пехоты устроили засаду, разгромили противника и полностью остановили продвижение украинских военных.