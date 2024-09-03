Москва, 3 сентября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ракетный удар по военному училищу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Полтаве, которое готовит специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) для украинской армии. Об этом 3 сентября сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ТАСС

«Бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза К. С. Москаленко специализировалось на подготовке личного состава <…> по направлениям РЛС и РЭБ. Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом», — написал Рогов в Telegram-канале.

По словам Рогова, это произошло в момент построения, в котором принимало участие свыше полутысячи украинских военных. Потери противника исчисляются сотнями, уточнил он.

Министерство обороны России пока не сообщало о ракетном ударе по Полтавскому военному училищу ВСУ.

Как сообщало 2 сентября ИА Регнум, российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в районах 14 населённых пунктов в Сумской области. В Минобороны РФ уточнили, что удары нанесли по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов украинской армии.

Российское оборонное ведомство 3 сентября сообщило, что морпехи Черноморского флота (ЧФ) остановили продвижение колонны ВСУ в приграничном районе Курской области. Военнослужащие морской пехоты устроили засаду, разгромили противника и полностью остановили продвижение украинских военных.