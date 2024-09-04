Владивосток, 4 сентября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Решений об участии в саммите G20 в Бразилии президента России Владимира Путина не принималось. Такое заявление сделал 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Россия продолжает работу в рамках «Двадцатки». Наш шерпа продолжает активно работать со своими коллегами. Мы отстаиваем там свои интересы, но президент пока решений не принимал», — уточнил Песков.

Саммит G20 будет проходить осенью 2024 года в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. При этом Бразилия является одной из 123 стран, ратифицировавших Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина за «военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с территории Украины в Россию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил пресс-секретарь президента РФ Песков, МУС никак не помешает развитию отношений России с заинтересованными странами-партнёрами. Песков отметил, что мнение международного большинства шире, чем шоры, заданные МУС.

Президент России Путин вечером 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера. На следующий день он провёл переговоры в узком и широком составе с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Монголия является страной, подписавшей Римский статут МУС, который в марте 2023 года выдал ордер на арест российского лидера. В этой связи Песков 2 сентября заявил, что у России нет проблем с Монголией по линии МУС.

В тот же день Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом в страну Путина. Брюссель напомнил Улан-Батору, что он является подписантом статута МУС с 2002 года и несёт определённые обязательства.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на следующий день пригрозил последствиями, если «кто-то из безумцев» попытается исполнить ордер на арест российского лидера.