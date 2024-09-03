Москва, 3 сентября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на обеспокоенность Евросоюза по факту визита президента России Владимира Путина в Монголию.

Petrov Sergey/Global Look Press Дмитрий Медведев

Ранее, 2 сентября, Брюссель напомнил Улан-Батору, что он является подписантом статута Международного уголовного суда (МУС) с 2002 года. Это накладывает на республику определённые обязательства.

«Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС — выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном ещё с XIII века российско-монгольском направлении», — отреагировал Медведев в Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза также пригрозил последствиями, если «кто-то из безумцев» попытается исполнить ордер на арест Путина.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл 2 сентября в Монголию с официальным визитом по приглашению лидера страны Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Монголия является страной, подписавшей Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест российского лидера. В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 сентября заявил журналистам, что у России нет проблем с Монголией по линии МУС.