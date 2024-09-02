Брюссель, 2 сентября, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом в страну президента России Владимира Путина, заявила 2 сентября официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум Евросоюз

Брюссель напомнил Улан-Батору, что он является подписантом статута Международного уголовного суда (МУС) с 2002 года, отметила она. Это накладывает на республику определённые обязательства.

«Монголия, как и другие государства, вправе развивать международные связи в соответствии со своими интересами. Но существует ордер на «арест» Владимира Путина», — сказала Массрали.

Она подчеркнула, что Евросоюз донёс свою позицию до Монголии.

Как передавало ИА Регнум, Путин 2 сентября прибыл в Монголию с двухдневным официальным визитом. Программой поездки предусмотрено участие президента в мероприятиях по случаю победы на реке Халхин-Гол над милитаристской Японией, встреча с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом, председателем парламента Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром республики Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 сентября заявил, что у России с Монголией нет проблем по линии МУС. По информации Bloomberg, Улан-Батор заверил Москву, что не будет выполнять ордер на «арест» Путина во время его визита в республику.

Международный уголовный суд в 2023 году вынес решение выдать ордер на «арест» российского лидера и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Он обвинил их в «незаконной депортации» детей из российских регионов, входивших до 2022 года в состав Украины.

Москва не признаёт юрисдикцию МУС. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против прокурора этого суда Карима Ахмад Хана и трёх судей.

Глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств. Это ведомство не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций и не имеет отношения к Международному суду ООН, подчеркнул министр.