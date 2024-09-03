Улан-Батор, 2 сентября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению лидера страны Ухнаагийна Хурэлсуха для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, сообщила 2 сентября пресс-служба Кремля.

Наталия Губернаторова/POOL/ТАСС

В аэропорту Улан-Батора российского лидера встретил почётный караул.

Лидеры России и Монголии обсудят перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщил Кремль, в рамках визита предусмотрены встречи Путина с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзегвиином Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Визит Путина в Монголию продлится с 2 по 3 сентября. Затем российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Монголия является страной, подписавшей Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест российского лидера. В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 августа заявил, что беспокойств из-за членства Монголии в МУС на фоне визита Путина в страну никаких нет. Представитель Кремля уточнил, что все аспекты визита тщательно готовились. Песков 2 сентября также подтвердил журналистам, что у России нет проблем с Монголией по линии МУС.

В июле в рамках саммита ШОС в Казахстане Путин провёл встречу с президентом Монголии. Глава российского государства добавил, что одним из основных направлений взаимодействия двух стран остаётся энергетика.

В октябре 2023 года в ходе встречи в Китае российский лидер обсудил с Хурэлсухом крупные совместные проекты в энергетике, железнодорожной сфере, строительстве автомагистралей. Стороны также выразили уверенность в реализации намеченных целей.

Бои на Халхин-Голе — локальный вооружённый конфликт между советско-монгольскими войсками и вооружёнными силами Японии, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии. Заключительное сражение завершилось полным разгромом японских формирований. Перемирие между СССР и Японией заключили 15 сентября 1939 года.