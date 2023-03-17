Гаага, Нидерланды, 17 марта, 2023, 19:16 — ИА Регнум. На сайте Международного уголовного суда в Гааге 17 марта появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в «совершении военных преступлений на Украине». В пресс-службе суда сообщили, что, по мнению МУС, «есть основания полагать», что президент России должен нести личную ответственность за «незаконное перемещение населения» с территории Украины.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин

Решения Международного уголовного суда в Гааге не имеют для России никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — отметила Захарова.

Ранее и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет ни международные судейские органы, даже те, которые Москва признаёт, ни другие члены международного сообщества не обращали внимания на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства мирных людей, которые Украина устроила в Донбассе.

МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге.

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут — документ, не ратифицированный ни Россией, ни США, ни еще несколькими десятками стран мира. Власти США после принятия судом нескольких решений в отношении американских граждан в 2019 году ввели санкции против МУС.