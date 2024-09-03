Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его коллега из Монголии Ухнаагийн Хурэлсух завершили встречу в узком составе. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Завершилась беседа Владимира Путина и Ухнагийн Хурэлсуха в узком составе», — проинформировали в пресс-службе.

После этого президенты России и Монголии проведут переговоры с участием членов делегаций двух государств.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера. Днём 3 сентября главы двух государств начали переговоры в Улан-Баторе в узком составе.

В ходе них российский лидер пригласил Хурэлсуха посетить Россию, а также принять участие в праздновании 80-летия Победы СССР над нацистской Германией в Москве. В свою очередь президент Монголии принял предложение Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая состоится в Казани в октябре.

Стороны также обсудили отношения между Россией и Монголией. Как отметил Путин, кроме экономики и политики Москва и Улан-Батор ведут эффективную работу по гуманитарным направлениям, включая сферу образования.