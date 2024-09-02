Кызыл, 2 сентября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. У России нет проблем с Монголией по линии Международного уголовного суда (МУС). Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«У нас нет такой проблемы на повестке дня… Именно с Монголией», — сказал он.

На вопрос, есть ли такие проблемы с другими странами — участницами МУС, Песков ответил, что Кремль будет информировать по мере посещения этих государств.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. Глава государства примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халхин-Голе.

30 августа Песков заявил, что беспокойств из-за членства Монголии в МУС в связи с предстоящим визитом Путина в страну никаких нет. Все аспекты визита тщательно готовились, между двумя странами налажен прекрасный диалог, подчеркнул представитель Кремля.

По данным Bloomberg, Монголия заверила Россию, что не станет выполнять ордер Международного уголовного суда на «арест» Путина в ходе его визита в страну.

В марте 2023 года МУС принял решение о выдаче ордера на «арест» Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.

Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херальдо Угальде Годинеса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств.