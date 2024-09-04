Владивосток, 4 сентября, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Международный уголовный суд (МУС) никак не помешает развитию отношений России с заинтересованными странами-партнёрами. Соответствующее заявление сделал 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вся эта история с МУС, юрисдикцию которого мы не признаём, она не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России с партнёрами, которые заинтересованы в отношениях и осуществлении международных контактов. Это однозначно», — пояснил Песков.

Как подчеркнул Песков, мнение международного большинства шире, чем шоры, заданные МУС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил пресс-секретарь президента России Песков, Россия и Монголия не ставили задачи доказать что-либо Западу. Приоритетом государств является развитие двусторонних отношений.

Президент России Владимир Путин вечером 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера. На следующий день он провёл переговоры в узком и широком составе с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Монголия является страной, подписавшей Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест российского лидера. В этой связи Песков 2 сентября заявил, что у России нет проблем с Монголией по линии МУС.

В тот же день Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом в страну Путина. Брюссель напомнил Улан-Батору, что он является подписантом статута МУС с 2002 года и несёт определённые обязательства.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на следующий день пригрозил последствиями, если «кто-то из безумцев» попытается исполнить ордер на арест российского лидера.