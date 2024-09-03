Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Монголию имеет важное значение для развития сотрудничества двух стран, особенно в вопросах энергетики. Об этом 3 сентября заявил монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух.

Софья Сандурская/ТАСС Ухнаагийн Хурэлсух

«Ваш нынешний визит в Монголию, уважаемый Владимир Владимирович, имеет важное значение для обогащения дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими двумя странами конкретным экономическим содержанием», — сказал он по итогам переговоров.

Хурэлсух добавил, что это особенно важно для дальнейшего развития сотрудничества в области энергетики, транспорта, окружающей среды, культуры, образования, здравоохранения и в гуманитарной сфере.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера.

Днём 3 сентября главы государств начали переговоры в Улан-Баторе в узком составе. В ходе них российский лидер пригласил Хурэлсуха посетить Россию, а также принять участие в праздновании 80-летия Победы СССР над нацистской Германией в Москве.

В свою очередь Хурэлсух принял предложение Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая состоится в Казани в октябре.

Стороны также обсудили отношения между Россией и Монголией. Как отметил Путин, кроме экономики и политики Москва и Улан-Батор ведут эффективную работу по гуманитарным направлениям, включая сферу образования.