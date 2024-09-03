* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 сентября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы на шесть месяцев продлил арест гражданина Франции Лорана Винатье (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

AP/TASS

«Продлить срок содержания под стражей Винатье до 21 февраля 2025 года», — огласила 3 сентября решение судья.

С ходатайством о продлении ареста французу выступила гособвинитель. Адвокаты и обвиняемый возражали, указывая, все доказательства по делу уже собраны, а сам Винатье не намерен препятствовать рассмотрению уголовного дела. Защита настаивала на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий.

Как сообщало ИА Регнум, Винатье задержали 6 июня в Москве по подозрению в сборе военных сведений. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ. По данным следствия, сведения о военной и военно-технической деятельности России он собирал на протяжении нескольких лет, не информируя об этом уполномоченные органы.

В ходе бесед с экспертами и госслужащими француз получал военные сведения, которые иностранные спецслужбы могут использовать в ущерб безопасности России, сообщал Центр общественных связей ФСБ.

На заседании суда в июне Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности России. На его имущество наложили обеспечительный арест. 15 августа следователи завершили расследование уголовного дела в отношении француза, уточнив, что им удалось собрать достаточную доказательную базу. 21 августа материалы передали в суд для рассмотрения.