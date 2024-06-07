Москва, 7 июня, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Гражданин Франции Лоран Винатье на заседании суда 7 июня признал вину в сборе сведений о военной деятельности России, передаёт RT.

Кадр из видео

Слушания проходили в Замоскворецком суде Москвы.

«Я признал, что виновен в этом», — сказал подозреваемый.

Ранее сторона защиты сообщила, что следствие намерено ходатайствовать о заключении Винатье под стражу. Защита хочет оспорить выбор такой меры пресечения. Адвокаты отметили, что оснований полагать, будто подозреваемый скроется от следствия, нет.

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Как передавало ИА Регнум, Винатье задержали 6 июня в Москве. По данным следствия, француз несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, не ставя в известность уполномоченные органы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Неисполнение обязанности по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершённое лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ»).

Согласно информации из открытых источников, Лоран Винатье является старшим советником швейцарского центра «Гуманитарный диалог». В сфере его компетенций были вопросы, связанные с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года и конфликтом в Чечне.

Винатье работал на швейцарскую неправительственную организацию, а не на французское государство, заявил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он пообещал обеспечить задержанного консульской защитой.