Берлин, 3 сентября, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Власти Германии рассчитывают, что Украина окажет содействие в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом 2 сентября заявила официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффманн.

ИА Регнум Ситуации вокруг «Северного потока — 2»

В ходе брифинга Хоффманн утвердительно ответила на соответствующий вопрос журналистов, передаёт «Газета.Ru».

Официальный представитель министра иностранных дел Германии Кристиан Вагнер порекомендовал обращаться с подобными вопросами к генеральной прокуратуре Германии, поскольку расследование терактов на «Северных потоках» находится в её компетенции, в связи с чем правительство ФРГ не может делать публичных заявлений на этот счёт.

Как передавало ИА Регнум, ранее журналисты турецкого издания Aydınlık со ссылкой на источники выступили с предположением, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были осуществлены с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии. Отмечалось, что Соединённые Штаты изначально были настроены против строительства трубопроводов для транспортировки российского газа.

14 августа издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором описывалось возникновение идеи подрыва «Северных потоков». По утверждению авторов, глава киевского режима Владимир Зеленский одобрил план, но после реакции ЦРУ отменил операцию, а занимавший должность главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал этот приказ.

В тот же день несколько немецких изданий сообщили о «завершении расследования» диверсии на «Северных потоках». Сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом, что вызвало спор между странами, а польский премьер-министр Дональд Туск обрушился с критикой на Берлин. Позднее президент Польши Анджей Дуда назвал абсурдными распространённые СМИ утверждения о некой договорённости с Зеленским по терактам на «Северных потоках».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал версию WSJ о теракте попыткой сместить фокус с настоящих виновников. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что появившиеся в СМИ подробности диверсии на «Северных потоках» являются инсценировкой с целью отвода глаз от истинных исполнителей. Он подчеркнул, что осуществление теракта не было возможным без помощи США.