Варшава, 1 сентября, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Утверждения о договорённости с главой киевского режима Владимиром Зеленским по терактам на «Северных потоках» абсурдны. Об этом 1 сентября в эфире телеканала Republika заявил президент Польши Анджей Дуда, комментируя обвинения от экс-руководителя Федеральной разведывательной службы Германии Августа Ханнинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Я воспринял эти заявления, в первую очередь — бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд. Это с одной стороны — со стороны политической. <…> Обращаю внимание, что Польша является страной — союзником Германии. Такое поведение для меня шокирующее и поразительное», — сказал он.

По словам польского лидера, газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны были служить только интересам РФ и Германии. При этом Москва, утверждает Дуда, хотела иметь ещё большую «газовую гегемонию» и максимально монополизировать европейский рынок. В свою очередь в Берлине «потирали руки», поскольку эти газопроводы напрямую поставляли бы сырьё, минуя Центральную Европу, и тогда немцы «держали бы руку на спусковом крючке», заключил Дуда.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Зеленский должен ответить за теракт на «Северных потоках» вне зависимости от того, знал ли он о подготовке диверсии, считает немецкий журналист и телеведущий Рихард Давид Прехт. Украинский лидер обладает в своей стране большей властью, чем канцлер Олаф Шольц в Германии, а допущение того, что он якобы не знал о готовящемся теракте, наглядно продемонстрирует его некомпетентность. Журналист подчеркнул, что если глава киевского режима действительно знал о подготовке диверсии, то власти Германии по меньшей мере должны потребовать выдачи преступников.

В начале июля Германия обратилась к польским коллегам с просьбой обеспечить исполнение ордера на арест подозреваемого в диверсии на «Северных потоках». Отказ Варшавы арестовать его вызвал спор между Польшей и Германией, уточнило американское издание The Wall Street Journal. Отмечалось, что после получения Польшей ордера на арест мужчина уехал на Украину.

Взрывы на нескольких нитях газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.