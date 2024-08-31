Анкара, 31 августа, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были осуществлены с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, пишет турецкая газета Aydınlık.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Все серьёзные исследовательские институты и СМИ приходят к выводу, что диверсия с целью нейтрализации «Северного потока» не может произойти без вмешательства могущественных государств», — пишет газета.

Отмечается, что Соединённые Штаты Америки с самого начала были против строительства трубопроводов для транспортировки российского газа за счёт России, Вашингтон «навязывал свой собственный дорогой сланцевый газ».

«Все факты свидетельствуют о том, что «Северный поток» был взорван с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники опубликовало материал, в котором описывалось возникновение идеи подрыва «Северных потоков». По утверждению авторов, глава киевского режима Владимир Зеленский одобрил план, но после реакции ЦРУ отменил операцию, а занимавший должность главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал этот приказ.

В тот же день несколько немецких изданий сообщили о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Сообщалось, что генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом, что вызвало спор между странами, а польский премьер-министр Дональд Туск обрушился с критикой на Берлин.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал эту версию попыткой сместить фокус с настоящих виновников теракта. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что появившиеся в СМИ подробности диверсии на «Северных потоках» являются инсценировкой с целью отвода глаз от истинных исполнителей. Он подчеркнул, что осуществление теракта не было возможным без помощи США.