Вашингтон, 30 августа, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Монголия заверила Москву, что не станет выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина в ходе его визита в страну, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

По данным агентства, Монголия, как страна, подписавшая Римский статут, который регулирует деятельность суда, обязана выполнить ордер и «арестовать» главу российского государства, если он появится на территории страны.

«По словам двух источников, знакомых с подготовкой Кремля к визиту, Владимир Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС», — отмечается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом. Глава государства примет участие в торжествах, посвящённых 85-летию победы СССР и Монголии над милитаристской Японией на Халкин-Голе, сказано в сообщении.

30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беспокойств из-за членства Монголии в МУС в связи с предстоящим визитом Путина в страну никаких нет. Все аспекты визита президента РФ в Монголию тщательно готовились, между двумя странами налажен прекрасный диалог, подчеркнул представитель Кремля.

Российская Федерация не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херальдо Угальде Годинеса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств, в том числе и для Соединённых Штатов Америки. Он напомнил, что Вашингтон пригрозил наложить санкции на членов суда, решивших расследовать преступления американских военных в Афганистане.