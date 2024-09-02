Улан-Батор, 2 сентября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера Ухнагийна Хурэлсухи.

Кадр из видео

В аэропорту Улан-Батора по случаю прибытия российского лидера выстроен почётный караул.

Путин примет участие в мероприятиях по случаю победы на реке Халхин-Гол и встретится с Хурэлсухой, а также с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром республики Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэн

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913104" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин прилетел в Монголию

«В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин 29 августа поздравил Хурэлсуху с 85-летием победы советских и монгольских войск над японской армией на Халхин-Голе. В поздравительной телеграмме он отметил, что в России чтят память воинов Красной армии и Монгольской народно-революционной армии, сражавшихся с захватчиками плечом к плечу и отстоявших независимость Монголии.

Как сообщало ИА Регнум, утром 2 сентября Путин начал рабочую поездку в Тыву. В Кызыле он встретился с учащимися школы № 20 имени Героев Отечества, провёл совещание по вопросам социально-экономического развития региона, встретился с главой Тывы Владиславом Ховалыгом.

После этого глава государства посетил Кызылское президентское кадетское училище и Центральный тувинский буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг», открывшийся в апреле прошлого года.